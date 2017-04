Cities Skylines disponibile ora su Xbox One

ha annunciato che, è ora disponibile su Xbox One, per offrire il suo gameplay profondo ed il suo fascino senza pari per la prima volta su console.

Ottimizzata da Tantalus Media per essere giocata con un controller, la Xbox One Edition di Cities Skylines include il gioco base e After Dark, l'espansione che si concentra sulla vita notturna. I giocatori di Xbox One hanno finalmente l'opportunità di mettere le mani su questo fantastico titolo al prezzo di €39.99.