Cities Skylines: il DLC Mass Transit arriva il 18 maggio su PC

hanno oggi annunciato che, la prossima espansione di, sarà disponibile a partire dal prossimo 18 maggio su PC.

I contenuti dell'espansione introdurranno diversi nuovi metodi con cui i cittadini potranno attraversare la città da un punto all'altro, come ad esempio i traghetti, le monorotaie, le funivie e così via. In arrivo anche nuovi edifici, scenari, punti di riferimento e tipi di strade.

Come di consueto, il DLC arriverà in concomitanza con un nuovo aggiornamento del gioco base che, fra le altre cose, introdurrà la possibilità di nominare le strade costruite dai giocatori.

Mass Transit, la nuova espansione di Cities Skylines, sarà disponibile il 18 maggio su PC al prezzo di 12,99 dollari (non è ancora chiaro se il contenuto arriverà anche su Xbox One). In cima alla notizia, trovate un trailer di presentazione per il nuovo DLC.