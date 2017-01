Cities Skylines per Xbox One sarà mostrato alla GDC di San Francisco

Alla Gamescom 2015, Paradox aveva confermato l'arrivo disu Xbox One, da allora però non abbiamo saputo nulla riguardo l'arrivo del gioco sulla console. Finalmente, i tempi sembrano maturi e il prossimo mese gli sviluppatori mostreranno il gioco alla GDC di San Francisco.

Colossal Order e Paradox mostreranno Cities Skylines in azione durante la fiera, al via il prossimo 27 febbraio. Non è escluso che in questa occasione possa essere annunciata anche la data di uscita della vesione Xbox One, restiamo dunque in attesa di saperne di più. Nel corso degli ultimi anni, Cities Sylines è stato aggiornato con numerose espansioni, non è chiaro però se queste vedranno la luce anche su console.