Cities Skylines supera 3.5 milioni di copie vendute; in arrivo un DLC gratuito

ha superato quota 3.5 milioni di copie vendute, come annunciato oggi dallo sviluppatoree dal publisher. Per celebrare il traguardo, sarà rilasciato un nuovo DLC pack contenente tre edifici ispirati all'architettura cinese.

Intitolato Pearls from the East, il pack DLC conterrà i seguenti tre edifici in stile orientale: uno zoo per Panda, un Tempio Cinese, e la Shangai Pearl Tower. Come dichiarato da Paradox, il DLC sarà disponibile "a breve".

Accostandosi ai ringraziamenti del publisher, Mariina Hallikainen, CEO di Colossal Order, ha voluto così aggiungere: "Si può tranquillamente affermare che Cities: Skyline ha cambiato le nostre vite, qui a Colossal Order. Questo è il gioco che abbiamo sognato di realizzare per anni. Vedere la community condividere le loro città e le loro mod è stato davvero soddisfacente e di grande ispirazione. Un grazie a tutti i giocatori per il loro continuo supporto!".

Cities: Skyline è disponibile ora su PC.