Cities Skylines uscirà anche su PS4?

Stando alle ultime informazioni riportate dalla rating board brasiliana potrebbe arrivare anche su. Ricordiamo che il gioco è sbarcato sulo scorso 21 Aprile, a distanza di due anni dalla versione originale uscita su

Non è la prima volta che l'ente di classificazione brasiliano anticipa l'uscita di un gioco su altre piattaforme: di recente è successo con l'arrivo di Sine Mora EX su Nintendo Switch, notizia che in seguito è stata confermata dal publisher del gioco. Anche se ci sono buone probabilità che l'anticipazione si riveli fondata, per sapere con certezza se Cities Skylines uscirà anche su Playstation 4 dobbiamo attendere la conferma ufficiale di Paradox Interactive.