Civilization 6: in arrivo novità sugli strumenti per i modder

Nel corso di un recente livestream, Pete Murray diha confermato che presto lo studio svelerà i primi dettagli riguardo i mod tools ufficiali di. Gli strumenti per i modder erano stati promessi come aggiornamento post lancio ma ad oggi gli sviluppatori non hanno ancora diffuso informazioni in merito.

Murray ha confermato che i mod tools sono ancora in fase di sviluppo e presto avremo tutti i dettagli su questi strumenti. Le mod create con i tool ufficiali potranno essere pubblicate e condivise su Steam Workshop e questo andrà ad aumentare notevolmente la quantità di contenuti disponibili per Civilization 6, uno dei giochi più venduti su Steam nel 2016, con oltre 1,5 milioni di copie.