Civilization VI introduce la Macedonia guidata da Alessandro

ha annunciato una nuova civiltà che verrà introdotta in: si tratta dellaguidata da. Il trailer ci permette di dare un'occhiata alle sue caratteristiche: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Come la storia ci ha tramandanto, Alessandro Magno conquistò la maggior parte del mondo conosciuto in meno di dodici anni, morendo prematuramente in circostanze piuttosto controverse. Il suo Impero diffuse la cultura ellenistica nel Medio Oriente, mettendo in maggiore contatto Occidente e Oriente. L'abilità esclusiva della Macedonia si chiama "Fusione ellenistica", e permette di ottenere un bonus basato sui distretti ogni volta che si conquista una città. L'unità esclusiva è l'Ipaspista: sostituisce lo Spadaccino e si presenta più forte in combattimento quando assedia un distretto.

Ricordiamo che con il prossimo DLC verrà introdotta anche la Persia guidata da Ciro il Grande. Si attendono ulteriori dettagli da Firaxis per conoscere la data di pubblicazione precisa delle due nuove civiltà.