Civilization VI: il nuovo trailer ci spiega come usare l'esercito

hanno pubblicato un nuovo video di approfondimento per, incentrato sulla gestione dell'esercito e sull'importanza di una buona strategia militare da applicare nel corso della campagna.

Il video riportato in cima alla notizia offre una panoramica sulle diverse unità che compongono gli eserciti (fanteria, unità marina, aerea e unità di supporto), offrendo per ciascuna una descrizione che ne mette in evidenza le caratteristiche principali da sfruttare al meglio durante le battaglie. Con l'occasione vi riproponiamo la nostra videorecensione di Sid Meier's Civilization VI, che il nostro Carlo Cicalese non ha esitato a definirlo un acquisto obbligatorio per tutti gli appassionati di strategia su PC.