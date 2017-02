Civilization VI: il prossimo DLC introduce l'Australia per la prima volta

ha annunciato che il prossimo DLC premium diincluderà - per la prima volta nella serie - l'Australia (la nazione sarà guidata dal Primo Ministro John Curtin). Insieme al pacchetto arriverà un update gratuito che migliorerà il bilanciamento del gioco.

Per chi non lo sapesse, John Curtin è stato il 14° Primo Ministro dell'Australia. In carica dal 1941 al 1945, il suo contributo è stato fondmentale durante l'attacco giapponese avvenuto nella seconda guerra mondiale. Il DLC verrà rilasciato insieme a un aggiornamento gratuito che includerà nuove feature per Steam Workshop, migliorerà il bilanciamento del gioco e correggerà alcuni bug riscontrati dagli utenti. Per la data di pubblicazione ufficiale si attendono ulteriori novità da Firaxis.