Cladun Returns This is Sengoku: pubblicati nuovi screenshot per l'RPG

NIS America ha pubblicato una serie di nuovi screenshot che mettono in mostra Cladun Returns: This Is Sengoku, RPG in salsa 8 bit che verrà pubblicato in Europa su PlayStation 4 e PlayStation Vita il 9 giugno, e il 6 giugno su PC.

Le immagini danno l'idea delle strutture dei dungeon nei quali si avventureranno i giocatori. Il gioco di ruolo è ambientato durante il Periodo Sengoku in Giappone, dove il vostro personaggio si risveglierà nella misteriosa terra di Arcanus Cella. Qui, le anime dei morti vagano mentre attendono di reincarnarsi, ma alcune di queste hanno delle faccende in sospeso che devono essere risolte prima che possano tornare in vita. Il vostro compito sarà quello di aiutare queste anime.

Cladun Returns: This Is Sengoku è previsto su PC (via Steam) il 6 giugno, mentre su PlayStation 4 e PlayStation Vita arriverà il 9 giugno.