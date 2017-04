Cladun Returns: This is Sengoku, pubblicato il trailer introduttivo

L'Action RPG a 8-bitsi mostra in un nuovo trailer: in questo ultimo capitolo della serie Cladun, incontrerai gli eroi classici dell’in Giappone per aiutare le anime dei morti a finire il loro lavoro incompiuto.

Cladun Returns This is Sengoku arriverà in Nord America ed in Europa il 9 Giugno 2017 su PlayStation 4 (in versione fisica e digitale), PlayStation Vita (solo in digitale) e PC via Steam. Il trailer permette di dare un primo sguardo ai personaggi, alle ambientazioni e alle meccaniche di gioco di questo action RPG dallo stile retrò.