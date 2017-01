Classifica italiana: FIFA 17 in testa su console, COD Black Ops 2 trionfa su PC

ha pubblicato le classifiche italiane PC e console relativa alla settimana che va dal 16 al 22 Gennaio 2017. Su console il leader assoluto èdi Electronic Arts mentre su piattaforma PC troviamosul gradino più alto del podio.

Classifica Italiana Console (16/22 Gennaio 2017)

Il podio della classifica italiana console si completa con Grand Theft Auto V e Watch Dogs 2, in top ten trovano spazio anche Battlefield 1, Call of Duty Infinite Warfare, Super Mario Maker, Pokemon Sole e Just Dance 2017 per Wii.

FIFA 17 PS4 GTA V PS4 WATCH DOGS 2 PS4 BATTLEFIELD 1 PS4 MINECRAFT PS4 DRAGON QUEST VIII L'ODISSEA DEL RE MALEDETTO 3DS CALL OF DUTY INFINITE WARFARE PS4 SUPER MARIO MAKER 3DS POKEMON SOLE 3DS JUST DANCE 2017 WII

Classifica Italiana PC (16/22 Gennaio 2017)

CALL OF DUTY BLACK OPS II FOOTBALL MANAGER 2017 THE SIMS 4 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE FARMING SIMULATOR 17 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 FIFA 17 GTA V GRAND THEFT AUTO THE SIMS 4 LIMITED EDITION

Su PC, si registra il successo dei titoli della serie Call of Duty, con Black Ops II in testa alla classifica e Modern Warfare, Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3 in top ten.