Classifica italiana PC e Console della settimana 27 febbraio/5 marzo 2017

per PlayStation 4 è stato è stato il videogioco per console più venduto in Italia nella settimana che va dal 27 febbraio al 5 marzo. Al secondo posto troviamo inveceper Switch, seguito da

Classifica Italiana Console

Da segnalare anche il buon debutto di 1-2-Switch che occupa la quarta posizione della classifica, seguito dalla versione Wii U di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

HORIZON ZERO DAWN PS4 THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD NINTENDO SWITCH HORIZON ZERO DAWN LIMITED EDITION PS4 1-2 SWITCH NINTENDO SWITCH THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD WII U FIFA 17 PS4 FOR HONOR PS4 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 HORIZON ZERO DAWN COLLECTOR'S EDITION PS4 THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD LIMITED EDITION NINTENDO SWITCH

Classifica Italiana PC

THE SIMS 4 CALL OF DUTY BLACK OPS II CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION FOOTBALL MANAGER 2017 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 FARMING SIMULATOR 17 GTA V GRAND THEFT AUTO FIFA 17

Su Windows, continua il predominio di The Sims 4, da segnalare anche l'enorme popolarità della serie Call of Duty, che piazza ben cinque diversi titoli nella top ten italiana PC.