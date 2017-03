Classifica Italiana settimana 13/19 marzo: Ghost Recon Wildlands ancora in vetta

ha diffuso le classifiche italiane PC e console relative alla settimana che va dal 13 al 19 marzo 2017. Per la seconda settimana conscutiva,è stato il gioco per console più venduto in Italia, seguito da. Di seguito le top ten complete.

Classifica Italiana Console (13/19 Marzo 2017)

Da segnalare anche il buon debutto di Mario Sports Superstars che agguanta la sesta posizione della top ten, per il resto non si segnalano nuove entrate rispetto alla settimana precedente.

TOM CLANCY'S GHOST RECON WILDLANDS PS4 HORIZON ZERO DAWN PS4 LEGO WORLDS PS4 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 FIFA 17 PS4 MARIO SPORTS SUPERSTARS + CARTA AMIIBO 3DS MINECRAFT PS4 TOM CLANCY'S GHOST RECON WILDLANDS Xbox One GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION PS4

Classifica Italiana PC (13/19 Marzo 2017)

CALL OF DUTY BLACK OPS II THE SIMS 4 NIER AUTOMATA D1 EDITION CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE GTA V GRAND THEFT AUTO LEGO WORLDS CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 FOOTBALL MANAGER 2017 FIFA 16

Su PC, Call of Duty Black Ops II scalza The Sims 4 dalla vetta, inoltre segnaliamo il terzo posto della Day One Edition di NieR Automata.