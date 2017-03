Cliff Bleszinski: Gears of War 4 è l'equivalente di Star Wars Episodio VII

Gears of War 4 è stato il primo capitolo della saga realizzato da un team interno adopo l'acquisizione della serie da. Si tratta anche del primo capitolo al qualenon ha lavorato: il creatore della saga ha paragonato

"Rod Fergusson (boss di The Coalition) ha dato ai giocatori quello che volevano. Ha realizzato l'Episodio VII di J.J. Abrams. Ho guardato Episodio VII cinque volte. Riesce sempre a entusiasmarmi, ma ad essere oggettivi mi viene da pensare che non hanno rischiato un granchè. Quindi spero che si prendano qualche rischio in più per i progetti futuri.", ha dichiarato Cliff Bleszinski ai microfoni di Gamespot in occasione del PAX East 2017. Insomma, pare che il creatore della saga si sia divertito con Gears of War 4, anche se sperava di vedere qualcosa di più innovativo. Cosa ne pensate della parole di CliffyB?