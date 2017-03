Cliff Bleszinski: Lawbreakers può coesistere con Overwatch

Durante un'intervista rilasciata in occasione del PAX East 2017,è tornato a parlare di, il nuovo FPS multiplayer a cui sta lavorando. Nonostante alcune sogmiglianze con, Bleszinski crede che il proprio gioco riuscirà a coesistere con il titolo

"Molte persone danno per scontato che deve esserci un vincitore. C'è un stanza per Battlefield e Call of Duty, per Tekken e Street Fighter, c'è una stanza per più esponenti dello stesso genere. Il problema è che normalmente in una stanza c'è spazio per tre, e per tutti gli altri non rimangono che le briciole, quindi speriamo di aggiudicarci il secondo o il terzo posto in questo spazio.", afferma Bleszinski comparando il suo nuovo FPS a Overwatch. Vi ricordiamo che dal 16 al 19 Marzo è disponibile la closed beta di Lawbreakers: voi la state provando?

