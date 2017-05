Cliff Bleszinski loda Scorpio; l'arrivo di LawBreakers su Xbox non è escluso

L'arrivo della nuova console di Microsoft è certamente uno degli eventi più interessanti nel panorama videoludico del 2017. Diversi sviluppatori si sono espressi a favore di Xbox Scorpio, e l'ultimo a spendere opinioni positive sulla macchina è stato il designer di Gears of War Cliff Bleszinski.

Nel corso di una sessione di domande e risposte tenutasi su reddit, il fondatore dello studio responsabile dello sviluppo di LawBreakers si è così espresso nei confronti della console mid-gen del colosso di Redmond:

"Microsoft sta tornando sulla retta via. Xbox Scorpio è promettente. La scommessa di Microsoft sulla Kinect fu troppo azzardata".

In aggiunta, Bleszinski non ha escluso un possibile arrivo dello shooter LawBreakers su Xbox One e Xbox Scorpio. Interrogato su Gears of War 4, il primo sviluppato internamente da Microsoft, l'attuale capo dello studio Boss Key ha dichiarato di averlo gradito, ed è curioso di vedere quali delle sue idee verranno portate avanti nel corso della serie.

Maggiori informazioni su Xbox Scorpio saranno rivelate nel corso dell'E3 di Microsoft dove, in altre notizie, Bungie fornirà nuove informazioni sulla versione di Destiny 2 per quella che la casa di Redmond definisce come "la console più potente mai creata".