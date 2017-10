Cliff Bleszinski teme di aver offeso Microsoft portando Lawbreakers prima su PS4

In una recente intervista concessa a Gamespot, Cliff Bleszinski, ha discusso della possibilità di portare, al momento disponibile su PC e PS4, su Xbox One.

Come saprete, Bleszinski ha preferito lanciare il suo sparatutto online prima su PlayStation 4, dopo aver considerato la maggiore base installata di cui gode la console Sony. A questo punto, tenendo conto anche dei numeri non esattamente incoraggianti fatti registrare dal titolo, l'autore statunitense non sarebbe contrario a portare il gioco su Xbox One. "E per quanto riguarda un possibile versione per Xbox One: mi piacerebbe molto, ma ci sono ancora delle discussioni da fare", ha infatti dichiarato.

Ciò che bloccherebbe sul nascere l'operazione, però, potrebbe essere il rapporto potenzialmente compromesso fra Bleszinski e Microsoft, che in passato hanno collaborato alla serie di Gears of War. "Considerando i miei precedenti lavori, penso si siano infastiditi e sentiti in qualche modo rifiutati, avendo noi scelto PlayStation 4. Ma per noi è stata solo una questione di base installata, e poi avremmo considerato l'arrivo su Xbox One in un secondo momento".

Infine, si è parlato anche di un possibile porting su Switch: "Probabilmente prenderemo in considerazione prima Xbox, e poi attenderemo e valuteremo la situazione. È una buona console, Switch".