ha pubblicato una serie di video clip e una nuova e numerosa galleria di immagini con è tornata a mostrarci l'atteso, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch.

I brevi filmati che vi abbiamo riportato in calce all'articolo sono particolarmente incentrati sulle armi che i vari personaggi imbracceranno e con cui creeranno una sorta di rapporto simbiotico. Le immagini mettono invece in primo piano i personaggi, ma non mancano di mostrarci anche ambientazioni e scene di battaglia.

Xenoblade Chronicles 2 uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il primo dicembre. Qui potete dare un'occhiata a 30 minuti di gameplay giocato alla Milan Games Week.