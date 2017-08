Close To The Sun: annunciato il nuovo gioco del team italiano Storm In A Teacup

conferma la sua presenza a Gamescom 2017 in concomitanza dell'annuncio ufficiale del suo quarto gioco:, un horror intensamente focalizzato sulla storia, ambientato alla fine del secolo scorso su un misterioso complesso galleggiante creato da

In questa realtà alternativa, le sue invenzioni e le sue scoperte hanno avuto un impatto profondo nel mondo e lo hanno reso un personaggio di spicco di estrema rilevanza nella comunità scientifica e non, portandolo a creare questo polo tecnologico che accoglie luminari da tutto il mondo. Il giocatore entrerà nei panni di Rose, una giovane giornalista giunta sulla gigantesca nave per trovare sua sorella, che l’ha misteriosamente convocata. Arrivata all’interno dell’imponente complesso, però, Rose si renderà presto conto che qualcosa di orribile sta accadendo...

"Questo è un progetto cruciale per Storm in a Teacup" dichiara Carlo Ivo Alimo Bianchi, fondatore e creative director di STC. "dopo i primi tre giochi, siamo tornati più grandi e più forti di prima. Vogliamo continuare a raccontarvi storie e questa volta vi narreremo di uomo che ha sfidato il Sole, attraverso un’adrenalinica atmosfera. Come sempre, puntiamo a uno stile artistico che ci contraddistingue e che è il nostro marchio di fabbrica. Costruendo la nave e gli ambienti, siamo stati ispirati da art nouveau, art deco e steampunk, perché per noi l’importanza del visual è pari a quella dell’esperienza stessa. Le nostre sfide varieranno durante il gioco, ma tutto è costruito intorno ai concetti generali di paura e sopravvivenza, intesa come un progressivo incedere verso la salvezza. Il concetto è molto semplice: ci sono diversi modi di morire, ma solo una è la via per sopravvivere."

Close To The Sun è sviluppato con l'Unreal Engine 4, il lancio è previsto nel 2018 su PC e console non meglio specificate.