Cloud e Sephiroth si sfidano nel video crossover tra Mobius Final Fantasy e Final Fantasy VII

In occasione dello speciale evento in collaborazione conha pubblicato un nuovo video percon protagonisti, due fra i più iconici personaggi della serie ruolistica, che qui continuano a combattersi in questo nuovo universo.

Ricordiamo che Mobius Final Fantasy, già disponibile da tempo su dispositivi iOS e Android, farà il suo debutto su Personal Computer il prossimo 7 febbraio. Per celebrare l'arrivo del titolo su Steam, Square-Enix ha promesso dei regali in-game per i giocatori che installeranno e accederanno alla versione PC di Mobius Final Fantasy. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo al seguente indirizzo.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Mobius Final Fantasy è disponibile per dispositivi iOS e Android. Il titolo è atteso su PC il 7 febbraio.