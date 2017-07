CocoCoro al lavoro sull'anime di Splatoon 2, al via il 12 agosto in Giappone

pubblica ormai da qualche anno una serie manga basata su, oggi l'editore della rivista ha annunciato di essere al lavoro anche sull'anime tratto dal fumetto in questione.

Al momento non ci sono purtroppo dettagli in merito, l'anime partirà il 12 agosto e sarà trasmesso esclusivamente online sul canale YouTube di CoroCoro. Non è chiaro se al momento sia previsto un solo episodio conclusivo o se la serie sia destinata a continuare dopo questo esperimento, restiamo in attesa di saperne di più.

Nessuna conferma al momento riguardo la possibilità di vedere l'anime di Splatoon in versione sottotitolata in lingua inglese.