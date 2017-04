Sono molti i giocatori che vorrebbero vederearrivare su Xbox One grazie al servizio di retrocompatibilità della console. Stando a quanto emerso sulle pagine di Amazon UK, questi utenti potrebbero essere presto accontentati.

Come potete osservare tramite l'immagine che trovate in calce, la cover presente sulle pagine del noto rivenditore online indicava la disponibilità del titolo sia su Xbox 360 che su Xbox One. La scheda è stata ormai aggiornata e modificata, e potrebbe essersi trattato quindi di un banale errore. A questo punto, non ci rimane che attendere eventuali annunci ufficiali (o smentite) da parte di Microsoft.

Vi piacerebbe giocare nuovamente a Call of Duty: Black Ops 2 su Xbox One?