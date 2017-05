ha reso disponibile la patch 1.22 per tutte le versioni di. L'aggiornamento risolve alcuni bug, problemi tecnici minori e prepara il gioco all'arrivo del DLC

L'update risolve problemi con il Mercato Nero e con alcuni Drop, inoltre viene migliorato il bilanciamento di alcune armi e abilità. Infine, viene aggiunto il supporto per il quinto DLC su PlayStation 4.

Call of Duty Black Ops III: Zombie Chronicles uscirà il 16 maggio in esclusiva temporale su PlayStation 4 e arriverà in futuro su Xbox One e PC, questo pacchetto include otto diverse mappe rimasterizzate tratte dai precedenti episodi della serie Zombie.