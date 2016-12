COD Infinite Warfare: rivelato il primo DLC Sabotage

presentano, il primo DLC previsto per. Il pacchetto includerà 4 mappe multiplayer aggiuntive e una nuova modalità co-op zombie intitolata

Nella nuova avventura Rave in the Redwoods tornerà il quartetto protagonista di Zombies in Spaceland, la modalità zombie che ha debuttato insieme al lancio del gioco. Tra le quattro mappe multiplayer ci sarà anche il remake di una mappa di Call of Duty Modern Warfare 2 (Afghan), oltre a nuove armi e carte. Sabotage verrà lanciato in esclusiva temporanea su Playstation 4 il 17 Gennaio 2017, e arriverà in seguito su Xbox One e PC. In cima alla notizia potete guardare il preview trailer del DLC.