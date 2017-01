COD: Infinite Warfare: trapelato un video per una nuova Mission Team

Il nuovo sparatutto di Infinity Ward, Call of Duty: Infinite Warfare, non è riuscito finora a eguagliare il successo dei suoi predecessori, soprattutto per quanto riguarda il comparto multigiocatore; ciononostante, il team di sviluppo continua a fornire supporto al titolo sia attraverso DLC a pagamento che contenuti gratuiti.

Lo YouTuber RdJokr ha recentemente condiviso un interessante video intitolato Blood Anvil, dove è possibile vedere un uomo con indosso una tuta da combattimento pronunciare le seguenti parole: “Tutto ciò che hai fatto ti ha portato qui. Tutte le missioni, le uccisioni, ti hanno portato a noi”. Le patch con i simboli di una squadra apposti sulla tuta di questo misterioso personaggio, lasciano intendere l’arrivo di una nuova Mission Team. Lasciandovi alla visione, vi invitiamo a trattare quanto riportato come rumor, fino ad un’eventuale conferma da parte di Infinity Ward o Activision.

Call of Duty: Infinite Warfare è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.