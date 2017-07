COD: Modern Warfare Remastered è ora disponibile singolarmente su PC e Xbox One

: A distanza di un mese esatto dalla pubblicazione suha annunciato cheè da oggi disponibile in versione stand alone anche su

Call of Duty: Modern Warfare Remastered ha una risoluzione delle texture e dettagli grafici totalmente migliorati, animazioni rinnovate, audio rimasterizzato, e molto altro. I fan possono rivivere interamente l’iconica campagna, mentre vengono trasportati in giro per il mondo con il Capitano Price, Gaz e Soap attraverso tutte le missioni del gioco originale, comprese "All Ghillied Up", "Charlie Don’t Surf" e "Crew Expendable".

I giocatori, inoltre, potranno vivere l’esperienza della modalità Multiplayer online che ha ridefinito la saga di Call of Duty introducendo i killstreak, i punti XP, la modalità Prestigio e molto altro, oltre che battaglie faccia-a-faccia nelle mappe Multiplayer più amate dai fan nel gioco originale, come i grandi classici "Crash", "Backlot" e "Crossfire".