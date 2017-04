COD Modern Warfare Remastered: Variety Map Pack disponibile su PC e Xbox One

Ildiè ora disponibile per il download su Xbox One e PC, dopo essere stato pubblicato lo scorso mese di marzo in esclusiva temporale su PlayStation 4.

Il Variety Map Pack include quattro nuove mappe, ovvero Broadcast, Chinatown, Creek e Killhouse, oltre a un bonus di dieci lanci e rifornimenti casuali. Si tratta della versione rimasterizzata del contenuto aggiuntivo già pubblicato nel 2008, che ripropone le stesse mappe con un comparto tecnico aggiornato.

Il DLC è ora disponibile s tutte le piattaforme, in vendita al prezzo di 14,99 euro. Ricordiamo che Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered è accessibile solamente dai giocatori che hanno acquistato Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition, il gioco non è infatti acquistabile singolarmente.