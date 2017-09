è la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store. La riedizione diè in vendita al prezzo di 29.99 euro anzichè 39.99 €, con uno sconto pari al 25% sul prezzo di listino.

Ricordiamo che sul PlayStation Store è in vendita anche il Variety Map Pack per Call of Duty Modern Warfare Remastered: al prezzo di 14.99 euro, questo pacchetto include le mappe Broadcast, Chinatown, Creek e Killhouse, oltre a un bonus di dieci lanci e rifornimenti casuali.

