Call of Duty WW2: Sledgehammer ha svolto ricerche sulla WW2 per due anni e mezzo

Dopo aver annunciato la data del reveal di Call of Duty World War II, che si terrà alle 19:00 del 26 aprile, Sledgehammer Games ha condiviso un breve video su Twitter commentato dal co-fondatore dello studio, Michael Condrey.

Nel video allegato al tweet, Condrey spiega che Sledgehammer Games ha svolto ricerche sulla Seconda Guerra Mondiale per due anni e mezzo. Per consegnare ai giocatori un'esperienza autentica, in quel lasso di tempo il team ha viaggiato per l'Europa e per il mondo. I viaggi al di fuori del nostro continente potrebbero inoltre suggerire che il titolo non si limiterà a riproporre esclusivamente gli scontri europei, riportando il conflitto in tutta la sua estensione.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Call of Duty WWII sarà svelato in anteprima mondiale il 26 aprile alle 19:00 italiane.