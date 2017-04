In attesa di vedere finalmente il gioco in azione il prossimo 2 maggio,ha recentemente pubblicato altre due immagini tratte dal primo trailer di, titolo in via di sviluppo presso, team responsabile della serie di

Le immagini in questione mostrano una particolare arma a forma di artiglio apparentemente corrotta, insieme a quello che dovrebbe essere un imponente nemico presente all'interno del gioco. Trovate entrambi gli screenshot in chiusura di articolo.

Code Vein è atteso sulle principali home console durante il 2018. Il primo trailer del titolo arriverà il 2 maggio, intanto seguendo questo collegamento potete trovare un'altra immagine del gioco pubblicata pochi giorni fa.