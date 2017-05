Code Vein: Bandai Namco pubblica il primo trailer del gioco

ha pubblicato il primo attesissimo trailer di, nuovo Action RPG in sviluppo presso il team di. Il video mostra l’universo misterioso e avvincente del gioco, concentrandosi sull'esperienza di combattimento basata sulle armi.

Il trailer anticipa anche le meccaniche di gioco in compagnia, infatti, durante la propria avventura, i giocatori potranno selezionare un compagno tra i vari abitanti di Vein. Scegliendo compagni in grado di integrare il proprio stile di gioco, sarà possibile disporre di nuove strategie, che permetteranno di affrontare i molti malvagi nemici che incontreranno nel corso della loro avventura.



In un futuro non troppo lontano, un misterioso disastro ha portato il mondo che conosciamo sull’orlo del collasso. Gli alti grattacieli, un tempo simbolo di prosperità, sono ormai tombe senza vita della passata umanità, trafitta dai Rovi del Giudizio. Nel cuore di questo scenario di distruzione, esiste una società segreta di Redivivi, chiamata Vein. Quest’ultima fortezza è dove i pochi rimasti lottano per sopravvivere, benedetti dai Doni del potere in cambio dei propri ricordi e della sete di sangue. Ma se ti arrenderai alla sete di sangue, potresti diventare uno dei Corrotti, malvagi demoni ormai privi di qualsiasi umanità. Code Vein sarà disponibile sulle principali console nel 2018.