Code Vein: dettagli sullo stile grafico; il primo gameplay in arrivo a maggio

Sin dal suo annuncio avvenuto pochi giorni fa,ha suscitato un grande interesse attorno a sé. Il titolo, sviluppato da(autori di) e pubblicato da, si propone come un action-RPG dalle atmosfere cupe e dalla difficoltà senza compromessi.

Durante una recente intervista concessa a Famitsu, gli sviluppatori hanno parlato di diversi aspetti del titolo, discutendo in particolar modo della caratterizzazione grafica e stilistica di questo nuovo progetto.

Dal punto di vista tecnico, l'Unreal Engine 4 che darà vita al gioco sarà di fondamentale importanza per conferire un aspetto realistico alla grafica del gioco. Tuttavia, come abbiamo potuto notare dalle prime immagini diffuse, Code Vein sembra strizzare decisamente l'occhio anche alle produzioni in stile anime. I ragazzi di Shift, infatti, vogliono creare una sorta di ibrido grafico, così da accontentare sia il pubblico occidentale che quello orientale. "Personalmente sono giapponese ma, pur basandomi sulla sensibilità orientale, voglio creare un mondo che si combini con la realtà, cosicché possa raggiungere un raggio maggiore di giocatori occidentali", ha infatti dichiarato Hiro Yoshimura di Shift.

Infine, è stato confermato che il primo video gameplay promozionale del gioco arriverà nel mese di maggio.

Ricordiamo che Code Vein è atteso sulle principali home console; a questo indirizzo potete reperire maggiori informazioni sulla trama e sul mondo di gioco.