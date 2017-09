Code Vein: boss fight ed esplorazione di un dungeon nel nuovo video gameplay

La divisione asiatica diha recentemente tenuto uno stage show al Tokyo Game Show durante il quale ha mostrato un nuovo video di gameplay dedicato a, action-RPG in stile anime dalle forti ispirazioni souls-like.

A partire dal minuto 21:00 circa, possiamo osservare il director Hiroshi Yoshimura alle prese con l'esplorazione di un pericoloso dungeon del gioco. In seguito, potrete assistere ad una insidiosa boss fight che, purtroppo, non sarà portata a termine. Il titolo, al pari della serie Souls di From Software, sembrerebbe puntare ad un livello di difficoltà sopra la media.

Infine, viene svelato in chiusura che la rock band giapponese Vamps presterà alcuni dei suoi brani per la realizzazione della colonna sonora del gioco.

Code Vein uscirà nei primi mesi del 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Qui potete visionare l'ultimo Story Trailer del gioco.