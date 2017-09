Code Vein: gli sviluppatori stanno pensando di aggiungere il multiplayer

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Game Reactor.com, il producer Keita Iizuka è tornato a parlare di, il souls-like in stile anime che abbiamo potuto ammirare nuovamente nel trailer mostrato in occasione del Tokyo Games Show 2017.

Come dichiara Iizuka, i ragazzi di Shift, che si stanno occupando dello sviluppo del gioco, stanno prendendo in considerazione la possibilità di introdurre una componente multiplayer. Per quanto non siano stati rivelati dettagli specifici, è possibile che la feature riguarderà la sola co-op, dal momento che il gameplay di Code Vein, stando a quanto emerso fino ad oggi, vedrà costantemente un companion di viaggio che affiancherà il protagonista principale.

"Sì, ora stiamo pensando al multiplayer. Ma non possiamo svelare dettagli su questo argomento. Comunque, ci concentriamo molto sull'aiuto del companion in questo gioco, quindi con questa idea stiamo discutendo e negoziando con il team di sviluppo per implementare un supporto al multiplayer".

Code Vein uscirà nei primi mesi del 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Bandai Namco ha stretto una collaborazione con la rock band Vamps per la realizzazione della colonna sonora del gioco.