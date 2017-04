Code Vein: gli sviluppatori svelano nuovi dettagli sul gioco

Gli sviluppatori disono stati recentemente intervistati sulle pagine della rivista Dengeki PlayStation e in questa occasione hanno rivelato altri dettagli sul progetto, annunciato la scorsa settimana dal publisher

Code Vein è un Action RPG attualmente in fase di sviluppo presso il team di God Eater, gli sviluppatori stanno lavorando sull'aspetto artistico ed estetico, con l'obiettivo di donare al progetto un look assolutamente unico.

Durante l'intervista, viene confermata l'ambientazione post apocalittica vista nei primi screenshot, scopriamo inoltre che il mondo di gioco sarà diviso in vari settori e ogni area proporrà delle meccaniche specifiche. In Code Vein, i giocatori vestiranno i panni di un Redivivo, e ogni personaggi potrà essere personalizzato non solo esteticamente, ma anche per quanto riguarda il combat system.

Infine, durante l'intervista, Code Vein viene paragonato a Dark Souls: gli sviluppatori non negano che il titolo From Software sia stata una delle loro fonti d'ispirazione ma ci tengono a sottolineare come il loro gioco non avrà lo stesso livello di difficoltà.

Code Vein è attualmente atteso per il 2018, il primo video gameplay farà il suo debutto nel corso del mese di maggio.