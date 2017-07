Code Vein: introduzione ai personaggi Mia Karnstein e Yakumo Shinonome

L'ultima edizione del settimanale Famitsu riporta novità su, RPG in via di sviluppo presso gli studi di. Il titolo si arricchisce con due nuovi personaggi:

Mia Karnstein è una revenant che si aggira per le terre di Vein in compagnia del suo fratello minore. Per proteggere l'ultimo membro rimasto della sua famiglia, è pronta addirittura a scontrarsi con altri revenant armata della sua baionetta, con la quale riesce a sferrare attacchi dalla distanza. Il suo Blood Veil ha la forma di una lunga coda appuntita.

Yakumo Shinonome è un ex-mercenario con uno spiccato senso del dovere e buone intenzioni. Ammirato da chi gli sta intorno, il personaggio lascia però trasparire un lato freddo durante il combattimento. La sua arma è una spada dalla lama gigantesca, e il suo Blood Veil trasforma gli orli della sua giacca in una testa di lupo con la quale può sfogare la sua furia a distanza ravvicinata.

Code Vein è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC nei primi mesi del 2018.