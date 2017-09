Code Vein: nuove immagini dedicate al combat system

ha pubblicato una serie di nuove immagini di: gli screenshot svelano maggiori dettagli sul sistema di combattimento, lo strumento per la creazione del proprio personaggio e due nuovi personaggi.

Il sistema di combattimento di Code Vein è molto vario e offre diverse possibilità ai giocatori. Per esempio il sistema di Doni consente di utilizzare fino a 8 doni durante le battaglie per aumentare temporaneamente le azioni di attacco o difesa. Altri doni sono passivi e vengono ottenuti con determinati oggetti o equipaggiamenti. Grazie alla barra della resistenza, i giocatori possono gestire tutte le proprie azioni, tra cui attacchi, evasioni, scatti e prosciugamenti. Per sopravvivere in Code Vein sarà necessario prestare particolare attenzione alla barra della resistenza. Con un’azione di Prosciugamento di successo, il numero di punti Icore aumenterà quanto la loro quantità massima.

Un Prosciugamento speciale, eseguito in condizioni particolari, non solo aumenterà il numero di Icore e la quantità massima, ma infliggerà anche un enorme danno ai nemici. Il Prosciugamento speciale sarà possibile dopo una parata di successo in perfetta sincronia con l’attacco del nemico, un attacco alle spalle di successo o un attacco combo. Durante i combattimenti, le abilità del proprio personaggio vengono aumentate temporaneamente con il sistema di Concentrazione, quando si subisce o schiva un attacco, e quando si viene circondati da più nemici. Il sistema consente ai giocatori di contrattaccare in situazioni estreme e ottenere bonus di potenza quando decidono di posizionarsi intenzionalmente in una situazione pericolosa. Per esempio possono annullare un attacco, aumentare il proprio attacco e scagliare i nemici in aria! Anche l’azione partner aiuterà i giocatori durante i combattimenti. I compagni li supporteranno attaccando dai fianchi, aumentando le abilità e condividendo punti salute, quando necessario.

I nuovi contenuti svelano anche maggiori dettagli sui nuovi personaggi e la creazione del personaggio, con cui i giocatori potranno personalizzare il proprio protagonista, selezionandone sesso, caratteristiche fisiche, pettinatura e voce. Il giovane leader Louis vuole davvero aiutare i redivivi sofferenti per la loro sete di sangue. Si avventura così nel territorio sperduto di Vein alla ricerca della fonte delle gocce di sangue da usare come sostituto del sangue umano. Da abile spadaccino, impugna la sua spada a una mano con maestria e può evadere i colpi grazie alla sua armatura da Orco. Io è una rediviva che accompagna i protagonisti nella loro esplorazione. Non ha alcun ricordo del suo passato, ma conosce molto bene Vein. Sarà quindi molto utile per il personaggio del giocatore!



Code Vein è un gioco di ruolo e azione in terza persona che vede i giocatori assumere il ruolo di un redivivo. Dopo essere stati catapultati su Vein, i giocatori dovranno esplorare il mondo circostante insieme a un compagno scelto fra i vari abitanti per scoprire memorie perdute e trovare una via di fuga a questa nuova folle realtà. Il mondo di Code Vein è pericoloso, pieno di nemici crudeli e boss terrificanti, che metteranno alla prova le abilità dei giocatori. Code Vein sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital nel 2018.