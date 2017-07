ha pubblicato una serie di nuove immagini diincentrate su personaggi, ambientazioni e armi del nuovo Action RPG sviluppato dagli autori di

Non si tratta in realtà di screenshot inediti, le immagini sono state pubblicate la scorsa settimana su Famitsu ma solo oggi vengono resi disponibili in via ufficiale in alta risoluzione.

Code Vein è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC, con uscita prevista nel corso del 2018. Durante l'Anime Expo di Parigi, Bandai Namco ha mostrato una nuova sequenza di gameplay.