Code Vein: nuovi dettagli sul gameplay e sui personaggi da Famitsu

è uno dei titoli sui qualisembra puntare particolarmente. Si tratta di un gioco realizzato dal team di, che sembra rimarcare le meccaniche tipiche dei cosiddetti "soulslike", per trasportare il giocatore in un ambiente oscuro e post apocalittico, a caccia di creature mostruose.

La rivista nipponica Famitsu ha dedicato, tra le pagine del suo ultimo numero, uno spazio speciale a Code Vein, nel quale possiamo scoprire interessanti dettagli sul gameplay del gioco e alcuni personaggi.

Innanzitutto, ci vengono presentati due nuovi personaggi, ovvero Rui e Io. Il primo è un ricercatore che studia costantemente un modo per salvare i Revenant, mentre la seconda è una Revenant che ha perso la memoria, ma conosce molte informazioni importanti e finisce per legarsi al protagonista.

Il protagonista del gioco sarà un personaggio che il giocatore potrà liberamente creare e personalizzare fin nei minimi dettagli, inclusi i lineamenti facciali e la voce. Sarà quindi possibile scegliere per il proprio personaggio una tra le voci di doppiatori conosciuti.

I personaggi potranno impugnare due armi diverse, e cambiarle rapidamente in gioco senza accedere al menu. Sarà invece necessario aprirlo per gli equipaggiamenti, che potranno essere cambiati liberamente.

Accumulando esperienza, i personaggi saliranno di livello migliorando di conseguenza le proprie statistiche. Inoltre, vi è una funzione che permette di nutrirsi del sangue nemico, una volta soddisfatti determinati requisiti, che aumenterà notevolmente i danni causati ai nemici. Il "Focus System", invece, potenzierà ulteriormente il personaggio.

Code Vein, secondo quanto riportato da Famitsu, possiederà un'interfaccia utente piccola ed intuitiva. Il giocatore potrà scegliere un personaggio come compagno, e coordinarsi con esso, cooperare, oppure trasferire HP con il proprio avatar quando necessario. Il sistema di combattimento, infine, prevede mosse come contrattacchi, parry, attacchi alle spalle e combo.

Code Vein è attualmente in sviluppo per PS4, Xbox One e PC, e uscirà entro la prima metà del 2018.