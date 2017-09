AllGamesDelta ha pubblicato sul suo canale YouTube un nuovo video gameplay di, Action RPG sviluppato dagli autori di. La provenienza del filmato non è chiara, la build sembra essere però la stessa utilizzata per la dimostrazione allo scorso E3 di Los Angeles.

Code Vein è atteso nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam), Bandai Namco diffonderà ulteriori dettagli sulla finestra di lancio e su eventuali Limited Edition nel corso dei prossimi mesi. Restiamo quindi in attesa di saperne di più su questo interessante progetto.