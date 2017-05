Insieme al primo trailer del gioco,ha pubblicato anche un nuovo set di immagini di. Gli screenshot permettono di dare uno sguardo ai protagonisti dell'avventura, alle principali ambientazioni e ad alcuni nemici.

Code Vein è un Action RPG ambientato in un mondo post-apocalittico dove si nasconde una società segreta di Redivivi, una fortezza dove i pochi sopravvissuti lottano per restare in vita e placare la loro sete di sangue.

Il gioco è ancora privo di una finestra di lancio, l'uscita è prevista nel corso del 2018 sulle principali piattaforme. Su Everyeye.it trovate anche il primo trailer di Code Vein.