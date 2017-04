Code Vein si mostra in una serie di nuove immagini

Nella giornata di ieri, Famitsu ha rivelato i, nuovo Action RPG sviluppato dal team die pubblicato da. Oggi, il publisher ha pubblicato una serie di screenshot che mostrano personaggi, nemici e ambientazioni del gioco.

Code Vein sarà un Action RPG sviluppato con l'Unreal Engine 4, il gioco è prodotto da Keita Iizuka (già producer della serie God Eater), con il supporto di Hiroshi Yoshimura (Direttore) e Yusuke Tomizawa (Team Leader). Il titolo sarà ambientato in un futuro post-apocalittico in cui la Terra è stata devastata da una catastrofe. I giocatori vestiranno i panni dei Revenants, una razza di vampiri dotati di superpoteri, in lotta contro i Lost, ex vampiri trasformati in temibili mostri.

Code Vein è atteso per il 2018 in contemporanea mondiale, le piattaforme di destinazione non sono ancora state annunciate, maggiori dettagli sul progetto verranno diffusi nelle prossime ore.