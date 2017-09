Code Vein: il trailer del Tokyo Game Show è incentrato sulla storia

In occasione del Tokyo Game Show 2017,ha presentato un nuovo trailer dedicato a, il souls-like in stile anime in arrivo su PC, PS4 e Xbox One.

Il filmato, che potete visionare in cima alla notizia, ci permette di ammirare le cutscene che narreranno la storia del gioco, ma presenta anche alcune spettacolari sequenze di gameplay. A quanto pare, il villain principale di Code Vein sarà una misteriosa Regina, i cui intenti, però, ci risultano ancora sconosciuti. Qui potete dare uno sguardo alla boss fight contro il "Cavaliere della Regina".

Code Vein uscirà su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018. Il titolo non concederà la possibilità di abbassare il livello di difficoltà.