Codemasters festeggia l'arrivo di DiRT 4 con il trailer di lancio

hanno pubblicato il trailer di lancio di, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows da venerdì 9 giugno.è più grande, più entusiasmante e più ricco di ogni altro capitolo nella serie.

Ti sfida ad essere "Senza Paura" mentre prendi il comando dei più iconici e potenti veicoli fuoristrada al mondo. Presentando due approcci differenti, Gamer e Simulation, DiRT 4 offre sia profondità che accessibilità per soddisfare i giocatori più esperti ed i nuovi arrivati. L’innovativo sistema del gioco, Your Stage, permette di produrre un numero quasi infinito di tracciati di rally unici solamente con il tocco di un pulsante.

In aggiunta ad un ricco pacchetto di contenuti rally con milioni di tappe in cinque località, DiRT 4 offre anche il rallycross come gioco ufficiale del campionato FIA World Rallycross e brevi corse in stile buggy in Landrush. È anche possibile visitare la DiRT Academy per imparare e migliorare le abilità che serviranno per arrivare al successo prima di rendere tutta l'area un parco giochi personale. Tutto questo rende DiRT 4 il gioco più profondo ma allo stesso tempo accessibile nella storia del franchise.