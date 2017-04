Codemasters pubblica il primo gameplay trailer di Micro Machines World Series

hanno pubblicato il primo trailer di gameplay di, nuovo episodio della serie in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) il 23 Giugno.

L’Executive Producer, Chris Gray, ha dichiarato: "Micro Machines World Series è una ventata di aria fresca per il franchise e sarà uno spasso sia per i fan di lunga data che per i nuovi giocatori. Questo titolo è un punto fermo per i fan e siamo molto felici di portarlo su PS4, Xbox One e PC." Chris ha continuato: "Oltre al ritorno delle modalità classiche Race e Elimination, siamo molto emozionati della nuova Battle Arena. Con 12 giocatori nello stesso match, che si danno battaglia con una varietà di veicoli e folli armi, c’è davvero da divertirsi. I giocatori lo ameranno."

I giocatori potranno confrontarsi con una modalità di racing tutta nuova in Micro Machines World Series. Non solo i giocatori potranno bruciare le gomme intorno al tavolo della cucina dal loro comodo divano in salotto con 4 amici in locale ma potranno anche entrare in una grande sfida online fino a 12 giocatori. Così tanti giocatori sullo stesso schermo aumentano seriamente la difficoltà della gara e tutti i 12 veicoli si spintoneranno e sfrecceranno per tutti gli angoli della stanza, rendendo il match ancora più pericoloso ed eccitante. Inoltre, nella modalità Battle che getta nella mischia fino a 12 giocatori nella stessa arena per una frenetica competizione multiplayer, potrai scegliere tra le modalità Capture The Flag, Territory e Team Deathmatch 6v6. Tutto ciò sarà ambientato sullo sfondo interattivo di 15 location, incluse The Laser Lab, Buzzsaw Battle e Hungry Hungry Hippos.

I giocatori possono personalizzare le loro battaglie con 12 nuovi veicoli, ognuno con le proprie armi ed i propri punti di forza. I giocatori potranno scatenarsi cercando di schiacciare, colpire e distruggere gli avversari con numerose armi come il Dynamite Launcher, la Tidal Wave, la Cobra Turret e il NeroBlaster. Ogni veicolo ha il suo livello di personalizzazione con nuove skin per cambiare completamente il look originale.