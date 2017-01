Codemasters sta sviluppando Micro Machines World Series?

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Xbox Achievements,sarebbe attualmente al lavoro su, titolo in fase di sviluppo per Xbox One, PC Windows e PlayStation 4.

Al momento non ci sono dettagli sul gioco, che potrebbe essere la versione console di Micro Machines, titolo free-to-play pubblicato la scorsa estate su smartphone. Xbox Achievements ha pubblicato anche la presunta boxart di Micro Machines World Series, Codemasters non ha commentato la notizia, che al omento deve quindi essere presa come un semplice rumor.