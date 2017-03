Come attivare e disattivare la Modalità Boost su PS4 Pro (Firmware 4.50)

Una delle principali novità delper PlayStation 4 è l'aggiunta della, attivabile solamente su. Il Boost Mode permette di ottenere vantaggi nell'esecuzione di giochi non aggiornati per il nuovo sistema, migliorando in alcuni casi il framerate e i tempi di caricamento. Vediamo come attivarla.

Dopo aver installato l'aggiornamento 4.50 potrete attivare il Boost Mode su PlayStation 4 Pro seguendo questi semplici passaggi:

Dalla schermata Home, raggiungete il menu Impostazioni

Selezionate la voce Sistema

Scorrete fino in fondo per visualizzare la voce "Modalità Potenziata"

Premete il tasto X sul DualShock 4 per attivare questa funzionalità sul vostro sistema

Fatto questo, il Boost Mode sarà correttamente attivo senza bisogno di regolare altre impostazioni. Come accennato poco sopra, la Modalità Potenziata non funziona con tutti i giochi, di seguito riportiamo una lista di titoli sicuramente supportati: Alien Isolation, Arcania, Bloodborne, Bioshock Infinite Remastered, Broforce, Call Of Duty Ghosts, Call Of Duty Advanced Warfare, Contrast, Costume Quest 2, Darksiders II, Dark Souls III, Daylight, Dead Rising, Dead Rising 2, Destiny, Dishonored Definitive Edition, DOOM, Dragon Age Inquisition, Driveclub, Dying Light, Everybodys Gone To The Rapture, The Evil Within, Fallout 4, Far Cry Primal, Final Fantasy XIV A Realm Reborn, Assassin’s Creed Unity, Assetto Corsa, Attack on Titan, Batman: Arkham Knight, Battlefield 4, Rainbow Six Siege, Resident Evil 5, Rocket League, Sleeping Dogs, Star Wars Battlefront, Street Fighter V, Tomb Raider, Tropico 5, Until Dawn, The Witcher 3, Grand Theft Auto V, Grow Home, Just Cause 3, Killzone Shadow Fall, Lords Of The Fallen, Mad Max, Oddworld New And Tasty, Project Cars e Yakuza 0.

Più contenuta invece la lista di titoli che presentano problemi, tra cui segnaliamo Tembo The Badass Elephant, SOMA, Slender The Arrival e Grow Home. I seguenti giochi invece non godono di alcuna miglioria con la Modalità Potenziata attiva: Assassin’s Creed IV Black Flag, Batman The Telltale Series, Dead Island, Mirror's Edge Catalyst, Dragon Quest Builders, God Eater Resurrection, Shadow Complex Remastered.

Le list sopra riportate sono basate su test preliminari e potrebbero non essere del tutto accurate, se riscontrate problemi con la Modalità Boost attiva, vi consigliamo di disattivarla, per farlo vi basterà tornare nel menu Impostazioni, Sistema e successivamente rimuovere la spunta alla voce Modalità Potenziata.