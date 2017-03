Come configurare Nintendo Switch

è finalmente disponibile da oggi nei negozi. Il primo step da effettuare prima di iniziare a giocare, sarà naturalmente effettuare il setup del sistema: di seguito andiamo ad illustrarvi come configurare tutti gli aspetti della console ibrida.

Il setup parte sullo schermo della console: da qui sarete in grado di selezionare la vostra lingua, e subito dopo la vostra regione. A questo punto dovrete leggere ed accettare i Termini e Condizioni. Proseguendo, potrete selezionare la vostra connessione ad Internet, avendo a disposizione anche la configurazione manuale. Dopo che il corretto funzionamento della rete sarà stato verificato con successo, sarà la volta di indicare il vostro fuso orario.

A questo punto sarà possibile decidere se configurare già la vostra console con il TV di cui disponete, o se scegliere di farlo in un secondo momento. Nel caso optaste per la prima possibilità, sarete innanzitutto invitati a rimuovere i Joy-Con dalla console, così che possiate inserire Switch nella sua docking station da collegare al TV tramite un cavo HDMI e un adattatore AC (disconnettete quest'ultimo in caso l'aveste inserito precedentemente nella console). Adoperati i collegamenti, la TV dovrebbe ora mostrare regolarmente l'interfaccia della console, e dovrebbe permettervi di scegliere il vostro avatar o di creare il vostro Mii personalizzato, ed infine configurare il Controllo Parentale.

A questo punto il setup di Switch è completo, non ci resta che augurarvi un buon divertimento con la nuova console di Nintendo, da oggi disponibile sul mercato. In calce, trovate un video di spiegazione realizzato direttamente dalla grande N.