Come creare profili multipli su Nintendo Switch

Come già saprete, consarà possibile creare ed utilizzare molteplici profili utente. Una funzionalità certamente gradita, che potrebbe rivelarsi particolarmente utile a chi voglia ottenere accesso a diverse regioni dell’eShop (nonostante la console sia region-free), o intenda separare il proprio profilo da quello di amici o parenti.

Per creare un profilo aggiuntivo su Nintendo Switch bisognerà, una volta giunti nella Home della console, selezionare la voce 'Impostazioni', evidenziata dall’icona a forma di ingranaggio in basso a destra dell’interfaccia. A questo punto dovrete scorrere in basso le opzioni fino ad arrivare a ‘Profilo’, e in seguito selezionare su ‘Aggiungi Nuovo Utente’. Ora basterà adottare uno dei tanti avatar a vostra disposizione e scegliere il vostro nickname (entrambi intercambiabili in ogni momento lo vogliate).

Fatto questo, il vostro profilo aggiuntivo sarà completo, e potrete facilmente individuare la sua icona in alto a sinistra dell’UI: cliccando su questa, accederete alla schermata generale del profilo e da qui sarà possibile anche collegarlo al vostro Nintendo Account, un’operazione fondamentale per poter usufruire dei servizi ed infrastrutture di Switch. Ricordiamo che la console ibrida prevede un limite massimo di 8 profili attivi sul sistema. Per una maggiore chiarezza delle operazioni, potete infine visionare il video tutorial che vi riportiamo in calce all’articolo.

Nintendo Switch sarà disponibile nei negozi italiani domani, 3 marzo 2017, al prezzo di 329,99 euro. Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire come registrare un Nintendo User ID personalizzato.